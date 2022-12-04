Происшествия 04 декабря 2022, 14:14 Конфликт в караоке привел к задержанию четырех человек в Новой Москве Главк МВД столичного региона: четыре человека поругались в караоке в Новой Москве РИА «Новости»

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Четыре человека оказались в полиции после конфликта в Новой Москве в караоке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.

«Установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве. Противоправные действия пресечены. В настоящее время в территориальный отдел полиции доставлены четыре гражданина для разбирательства», — говорится в сообщении.

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Один человек обратился за медицинской помощью.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

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