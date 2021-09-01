Ученики школы в дагестанском селе Гутатли рискуют остаться без образования. Все дело в конфликте учителей и директора учебного заведения, который продолжается уже второй год. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В прошлом году школу возглавила директор Ашура Магомедова, чье поведение сильно не понравилось учителям. Они несколько раз добивались ее увольнения и в конце концов она ушла, но оставила после себя своего человека.

Между старыми учителями и новыми преподавателями началась настоящая война, которая переходила в настоящую драку.

Родители 45 из 60 учеников забрали детей из школы и новый учебный год они должны были начать в соседнем селе Кидеро. Но в День знаний автобус за школьниками не пришел.

По словам местных жителей, транспорт отметил глава Цунтинского района Ахмет Гамзатов. Школа в соседнем селе переполнена и для новых учеников места не нашли. Торжественная линейка возле старой школы переросла в митинг недовольных родителей.