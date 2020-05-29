Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево. Видео

Выстрелы прогремели среди бела дня в столичном районе Солнцево. Конфликт со стрельбой произошел на улице, возле школы. В распоряжение «360» попало видео, которое снял очевидец.

На кадрах видно группу мужчин, которые нервно ходят по дорожке. Девушка за кадром сообщила, что после стрельбы они «что-то скинули за забор школы». Заканчивается конфликт тем, что неизвестный несколько раз стреляет по стремительно уезжающей машине.

«По предварительной информации, произошел конфликт между гражданами. В ходе конфликта один из участников несколько раз выстрелил из неустановленного оружия. На данный момент в полицию информация о пострадавших не поступала. На месте находится следственно-оперативная группа», — рассказали «360» в МВД.

В полиции добавили, что оперативники сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия в Солнцеве. Более подробной информации о стычке с применением оружия в ЗАО Москвы пока нет.