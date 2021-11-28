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    28 ноября 2021, 15:32

    Конфликт со стрельбой произошел в Электростали

    Прокуратура Подмосковья: надзорное ведомство взяло под контроль уголовное дело о стрельбе в Электростали

    Андрей Иванов

    Вечером 21 ноября на улице Ялагина в Электростали вспыхнул конфликт со стрельбой. Правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве. Одного из участников стычки арестовали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

    Конфликт со стрельбой произошел в Электростали

    «По данным следствия, вечером 21 ноября 2021 года на улице Ялагина в городском округе Электросталь между гражданами произошел конфликт со стрельбой», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    В прокуратуре добавили, что одного из участников конфликта отправили в СИЗО. Полицейские устанавливают личности всех, кто участвовал в разборках.