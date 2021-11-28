Конфликт со стрельбой произошел в Электростали

Вечером 21 ноября на улице Ялагина в Электростали вспыхнул конфликт со стрельбой. Правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве. Одного из участников стычки арестовали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По данным следствия, вечером 21 ноября 2021 года на улице Ялагина в городском округе Электросталь между гражданами произошел конфликт со стрельбой», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что одного из участников конфликта отправили в СИЗО. Полицейские устанавливают личности всех, кто участвовал в разборках.