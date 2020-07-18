18 июля 2020, 01:55
Конфликт со стрельбой произошел на юго-востоке Москвы. Есть раненые
На юго-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой. Один из участников ссоры получил ранение.
Как сообщает агенство «Москва», инцидент произошел на улице Трофимова. Между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал неустановленное огнестрельное оружие и выстрелил в своего оппонента.
На данный момент пострадавший доставлен в больницу. Стрелявший участник конфликта задержан.
Полиция проводит осмотр места преступления. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве на Ленинском проспекте прохожий обстрелял сотрудников ДПС. Он подошел к правоохранителям почти вплотную и совершил шесть выстрелов. Несмотря на ранения, сотрудники ДПС смогли поймать злоумышленника, открыв встречный огонь и ранив его.