  • Конфликт российских боксеров в екатеринбургском отеле попал на видео

    25 сентября 2019, 18:55

    Артур Блянихов

    В Сеть просочилось видео с конфликтом российских боксеров, который произошел в одном из отелей Екатеринбурга во время чемпионатам мира. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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    На кадрах можно увидеть, что боксеры ругаются с персоналом гостиницы.

    «Я тебе отвечаю: когда боксеры дерутся, бронежилет не поможет», — заверил один из участников конфликта.

    По данным информагентства, потасовка вспыхнула в ночь с 19 на 20 сентября в баре отеля «Хаятт». Его участниками стали представители региональных федераций бокса. Отмечается, что на место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии. Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев опроверг сообщения о потасовке. Он заверил, что там было лишь выяснение отношений.