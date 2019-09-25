Конфликт российских боксеров в екатеринбургском отеле попал на видео

«Никто ни с кем не дрался». Умар Кремлев опроверг сообщение о потасовке боксеров в екатеринбургском отеле Подробнее

На кадрах можно увидеть, что боксеры ругаются с персоналом гостиницы.

«Я тебе отвечаю: когда боксеры дерутся, бронежилет не поможет», — заверил один из участников конфликта.

По данным информагентства, потасовка вспыхнула в ночь с 19 на 20 сентября в баре отеля «Хаятт». Его участниками стали представители региональных федераций бокса. Отмечается, что на место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии. Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев опроверг сообщения о потасовке. Он заверил, что там было лишь выяснение отношений.