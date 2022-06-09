Конфликт между таксистом и прохожим закончился ножевым ранением

Таксист ударил ножом напавшего на него прохожего в Казани. Об этом рассказало издание inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу росгвардии.

Когда на место прибыли сотрудники росгвардии, там уже никого не было. Оказалось, что пострадавшего отвез в больницу сам подозреваемый. Таксиста сотрудники нашли возле входа в больницу. По его версии, прохожий напал на него и начал избивать из-за того, что автомобиль таксиста проехал на высокой скорости по проезжей части, когда тот переходил дорогу. В рамках самообороны мужчина ударил нападавшего перочинным ножом.