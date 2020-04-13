Кондуктора из Екатеринбурга осудят за угон трех автобусов в одну ночь

«Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 26-летнего уроженца Челябинской области. Мужчина обвиняется по статье „угон“», — уточнила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

Следователи предположили, что в ночь на 26 декабря прошлого года подозреваемый употреблял дома алкоголь, после чего поссорился с супругой и отправился на работу. Затем он угнал автобус со стоянки.

На объездной дороге кондуктор не справился с управлением и въехал в отбойник, но решил вернуться за другим автобусом. На нем обвиняемый отправился домой, однако попал в аварию с участием нескольких машин. Тогда он решил угнать третий автобус. Позже его остановили сотрудники ГИБДД,