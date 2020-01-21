21 января 2020, 12:31
Кондуктор высадила школьницу на мороз из-за одного рубля
15-летней школьнице в Екатеринбурге не хватило для оплаты проезда одного рубля. Кондуктор потребовала от нее покинуть транспорт, об этом сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на мать девушки.
За девушку предложила расплатиться другая пассажирка, однако кондуктор отказалась принять оплату. Работница заявила, что школьница должна сама решить проблему. В результате подростка высадили на две остановки раньше.
«Пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли», — процитировала «Газета.ru» мать девушки.
Она рассказала об инциденте в соцсетях. Пользователи активно откликнулись на рассказ с критикой кондуктора и рекомендациями следить за бюджетом собственных детей.