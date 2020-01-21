Кондуктор высадила школьницу на мороз из-за одного рубля

За девушку предложила расплатиться другая пассажирка, однако кондуктор отказалась принять оплату. Работница заявила, что школьница должна сама решить проблему. В результате подростка высадили на две остановки раньше.

«Пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли», — процитировала «Газета.ru» мать девушки.

Она рассказала об инциденте в соцсетях. Пользователи активно откликнулись на рассказ с критикой кондуктора и рекомендациями следить за бюджетом собственных детей.