Кондуктор нагрубил пассажиру в Новосибирске из-за ста рублей

Кондуктор возмутилась и спросила, откуда с утра такие деньги.

«Я бы и не расстроился, пока не прозвучала хамским тоном фраза: „Ну где вы ходите с такими деньгами утром?“ Я бы понял, если речь шла бы о 1000 или 5000. Но уже со 100 рублями надо думать о размене — это что-то новенькое. В итоге оскорбления посыпались градом», — написал мужчина.

Также он отметил, что в автобусе была сломана задняя дверь и в салоне было прохладно.

Мнение пользователей соцсети разделились: кто-то поддержал мужчину, кто-то выступил за кондуктора, заявив, что туда идут не от хорошей жизни. Один мужчина предложил альтернативное решение — сделать оплату проезда по банковским картам.