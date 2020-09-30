30 сентября 2020, 16:40
Кондуктор нагрубил пассажиру в Новосибирске из-за ста рублей
Житель Новосибирска в соцсети пожаловался на хамство кондуктора. По словам мужчины, инцидент произошел 30 сентября в автобусе № 14. Он рассказал, что дал кондуктору 100 рублей, но у нее не оказалось сдачи. Далее произошел конфликт. Об этом сообщил «Царьград».
Кондуктор возмутилась и спросила, откуда с утра такие деньги.
«Я бы и не расстроился, пока не прозвучала хамским тоном фраза: „Ну где вы ходите с такими деньгами утром?“ Я бы понял, если речь шла бы о 1000 или 5000. Но уже со 100 рублями надо думать о размене — это что-то новенькое. В итоге оскорбления посыпались градом», — написал мужчина.
Также он отметил, что в автобусе была сломана задняя дверь и в салоне было прохладно.
Мнение пользователей соцсети разделились: кто-то поддержал мужчину, кто-то выступил за кондуктора, заявив, что туда идут не от хорошей жизни. Один мужчина предложил альтернативное решение — сделать оплату проезда по банковским картам.