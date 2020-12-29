Кондуктор избил пассажира автобуса за попытку оплатить проезд крупной купюрой. Видео

В Хабаровске кондуктор избил пассажира автобуса. По предварительной информации, его не устроила оплата за проезд крупной купюрой.

В Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как кондуктор хватает пассажира за куртку и выбрасывает его на улицу. В этот момент транспорт стоял на месте. Более того, сотрудник продолжил драку на улице, она длилась буквально несколько секунд. Однако никто даже не пытался разнять людей или хотя бы их успокоить.

После драки кондуктор спокойно зашел обратно в салон и автобус продолжил путь. Пассажир остался на улице. В полиции уже начали проверку.

«Заявление о происшествии не поступало. В настоящее время организована проверка по фактам, отраженным в материалах СМИ и сети Интернет», — сообщили «360» в пресс-службе МВД.

По данным РЕН ТВ, пассажир хотел заплатить за поездку тысячной или пятитысячной купюрой. Кондуктор даже предупредил мужчину, что побьет его, если тот самостоятельно не выйдет из салона.