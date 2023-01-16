Происшествия 16 января 2023, 18:47 Кондитерский цех загорелся во Владивостоке

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел на Народном проспекте во Владивостоке. Там загорелся кондитерский цех. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на данные МЧС России по Приморскому краю.

Реклама

В момент происшествия в здании находились 20 человек. Они смогли покинуть здание самостоятельно. Спустя пять минут после появления информации о возгорании на место происшествия прибыли пожарные в составе 28 человек личного состава. В тушении также задействовали шесть единиц спецтехники. Пламя охватило площадь в пять квадратных метров.