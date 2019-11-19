Компрессорный завод загорелся в Челябинске

В Челябинске пожар охватил здание компрессорного завода. Очевидец рассказал «360», что пламя охватило лакокрасочный цех. Пожарные работают по повышенному уровню сложности.

По информации МЧС, загорелась расположенная рядом с предприятием котельная. Погибших и пострадавших нет.

«Работаем по повышенному уровню сложности. <...> Персонал эвакуировался самостоятельно», — уточнил руководитель пресс-службы регионального ведомства Егор Пахомов.

Возгорание, по словам одного из очевидцев, началось между 06:00 и 07:00. В этот промежуток времени он привез на работу супругу.

«Горит лакокрасочный цех. <…> Очень много ее коллег стоят на улице. Никого не пускают на территорию», — поделился Александр.

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Он добавил, что рядом с заводом много пожарных машин. Сотрудников предприятия отпустили по домам.

В Сети уже появились кадры с места происшествия. На них видно, как полыхает здание предприятия. Огонь открытый. В небо поднимаются клубы дыма.

Сейчас открытое горение уже ликвидировано на площади в 600 квадратных метров, заметил Егор Пахомов. Причины случившегося устанавливаются.

«В 08:46 (по местному времени — прим. ред.) пожар локализован на площади в 600 метров квадратных, и чуть позже открытое горение ликвидировано на этой же площади», — заметил руководитель пресс-службы ГУ МЧС.