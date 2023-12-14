Эксклюзив 14 декабря 2023, 12:12 Композитора Юрия Красавина госпитализировали в Москве Композитора Юрия Красавина доставили в больницу в Москве с переломом лодыжки РИА «Новости»

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Вечером 11 декабря Юрия Красавина доставили в больницу имени Боткина в Москве с переломом лодыжки. Эту информацию «360» подтвердил сам композитор.

«Да, так мне не повезло, сегодня премьера в Большом, а я дома с переломом лодыжки», — рассказал «360» Красавин.

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Композитор родом из Санкт-Петербурга. Он остановился в московском отеле «Мариотт», потому что должен был присутствовать на премьере спектакля «Пиковая дама» в Большом театре.

По информации Telegram-канала Mash, Красавин вышел прогуляться, упал и подвернул ногу. Он добрался до номера, где сотрудники отеля вызвали скорую.

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