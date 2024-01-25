Происшествия 25 января 2024, 17:58 Компенсационные автобусы запустят от станций Чисмена и Волоколамск после ЧП на железной дороге МЖД: из-за ЧП на станции Волоколамск назначили компенсационные автобусы Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

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Пассажиров от станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления будут доставлять компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Транспорт назначили на период восстановительных работ по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины. Автобусы начнут курсировать от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

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«Вокзалы на станциях работают в штатном режиме. Для пассажиров организовано информирование о времени и месте курсирования автобусов», — добавили в МЖД.

Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Сход снегоочистительной машины на станции Волоколамск произошел в 14:25 при маневровых работах. В результате приостановили движение поездов на участке Волоколамск — Чисмена. На место случившегося направили два восстановительных состава. Действия по ликвидации последствий случившегося координирует специальный штаб.