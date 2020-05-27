Компанию оштрафуют за фейковую новость о росте преступности в Хабаровске на фоне пандемии

Специалисты провели проверку опубликованных сведений и выяснили, что на данные на сайте оказались ложными. Согласно официальной статистике, с начала текущего года в Хабаровске зафиксировали на 300 преступлений меньше, чем за тот же период 2019 года.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что число краж и грабежей сократилось.

«В отношении компании — правообладателя сайта возбуждено административное производство по ч.9 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Злоупотребление свободой массовой информации», — уточнили в пресс-службе.

Теперь компании придется выплатить штраф до 500 тысяч рублей.