Компания-владелец шахты в Коми, где погибли горняки, исключила угрозу взрыва

После выброса метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека. Руководитель пресс-службы АО «Воркутауголь» Андрей Харайкин рассказал «360», что угрозы взрыва на выработке нет.

Выброс зафиксировали в 04:00 по местному времени в конвейерном штреке подготовительного забоя. Сработала система автоматической защиты, которая отключила подачу электроэнергии.

«Делается это для того, чтобы не возникла искра и не произошло воспламенение», — пояснил Харайкин.

В забое в этот момент находились четыре человека. Двое из них смогли выбраться самостоятельно.

В пресс-службе «Воркутауголь» подтвердили, что всего под землей были 106 человек. На поверхность вывели 104 горняка, в том числе тех, кто самостоятельно выбрался из забоя.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС нашли там, где произошел выброс, двух человек без признаков жизни.

«Сейчас работа предприятия приостановлена. Проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. Будет создана комиссия, которая займется расследованием инцидента. Угрозы взрыва на шахте нет», — заключили в АО «Воркутауголь».