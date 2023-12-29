Происшествия 29 декабря 2023, 10:36 Компания устроила потасовку с пистолетом во дворе многоэтажки в Нижневартовске

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Пьяная компания устроила потасовку с пистолетом во дворе многоэтажки в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По предварительным данным, две пары распивали алкоголь, после чего между девушками произошла драка. Парни начали заступаться каждый за свою избранницу.

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Один из молодых людей схватил пистолет и стал целиться в обидчиков. Отмечается, что к моменту приезда полицейских компания разбежалась.