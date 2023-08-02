Эксклюзив 02 августа 2023, 00:08 Компания устроила перестрелку во дворе жилого комплекса в Балашихе Очевидцы сообщили о раненом в перестрелке во дворе жилого комплекса «Пехра» в Балашихе Telegram

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Переросший в перестрелку конфликт произошел во дворе жилого комплекса «Пехра» в городском округе Балашиха. Об этом «360» сообщили очевидцы происшествия.

По словам собеседников, сначала группа молодых людей выясняла отношения на повышенных тонах, а после раздались звуки выстрелов.

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Недовольные жильцы вызвали на место полицию. Но еще до приезда правоохранителей участники перестрелки разбежались. По словам очевидцев, один из них получил ранение.

Как уточнил местный житель, в конфликте принимали участие четверо молодых людей. Сначала они устроили потасовку, а потом стрельбу из газового пистолета. Для разбирательства на место прибыли сотрудники полиции, которые получили полное описание внешности участников разборки.

По предварительным данным, потасовку со стрельбой устроила группа мигрантов. Официального подтверждения этой информации пока нет.