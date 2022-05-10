Компания подростков устроила посиделки на площадке Вечного огня в Энгельсе

Девочки-подростки выбрали площадку Вечного огня в городе Энгельсе Саратовской области для проведения времени. Ставшие свидетелями осквернения мемориала местные жители опубликовали фотографию компании в социальных сетях.

Источник фото: vk.com/my_engels

По словам автора снимка, девочки плевали в огонь, пихали туда ноги и прыгали через него. На претензии внимания не обращали, а просто ругались матом. Все это произошло в День Победы.

В пресс-службе Саратовского главка МВД «360» сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции устанавливают личности детей», — подчеркнули в ведомстве.

Глава Энгельсского муниципального района Алексей Стрельников в беседе с телеканалом «Саратов 24» заявил, что началась проверка записей с камер наблюдения. После того, как личности подростков установят их вместе с родителями привлекут к ответственности.

По данным источника «360» один из подростков опроверг обвинения. «Мы просто сидели грелись, может когда я отходил они прыгали, но а так то мы просто сидели и грелись мы не плевались», — рассказал он.