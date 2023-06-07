07 июня 2023, 19:03
Компания подростков отравилась лекарствами и алкоголем на дне рождении в Сургуте
СК начал проверку после отравления компании подростков лекарствами и спиртным в Сургуте
В Сургуте четыре подростка попали в больницу после празднования дня рождения на даче. Молодые люди употребили алкоголь и лекарства, в итоге им потребовалась помощь медиков, сообщили в региональном СУ СК России.
Праздник пятеро приятелей 16 и 17 лет устроили 2 июня. Собрались на даче в Сургутском районе. В процессе отдыха они выпили спиртное и приняли лекарства, уточнили в пресс-службе ведомства.
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После этого четверым из них стало плохо. Молодых людей госпитализировали. В СК уточнили, что в больнице остается только один пострадавший.
По факту продажи детям лекарственных средств и алкоголя следователи выделили отдельные материалы. Продавцов уже установили, их действиям дадут правовую оценку.
За употребление алкоголя подростками их родителей и законных представителей привлекут к административной ответственности.
«360» связался с близкими двух пострадавших. Они отказались от комментариев, но уточнили, что подростки уже чувствуют себя нормально.
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