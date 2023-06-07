Происшествия 07 июня 2023, 19:03 Компания подростков отравилась лекарствами и алкоголем на дне рождении в Сургуте СК начал проверку после отравления компании подростков лекарствами и спиртным в Сургуте РИА «Новости»

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В Сургуте четыре подростка попали в больницу после празднования дня рождения на даче. Молодые люди употребили алкоголь и лекарства, в итоге им потребовалась помощь медиков, сообщили в региональном СУ СК России.

Праздник пятеро приятелей 16 и 17 лет устроили 2 июня. Собрались на даче в Сургутском районе. В процессе отдыха они выпили спиртное и приняли лекарства, уточнили в пресс-службе ведомства.

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После этого четверым из них стало плохо. Молодых людей госпитализировали. В СК уточнили, что в больнице остается только один пострадавший.

По факту продажи детям лекарственных средств и алкоголя следователи выделили отдельные материалы. Продавцов уже установили, их действиям дадут правовую оценку.

За употребление алкоголя подростками их родителей и законных представителей привлекут к административной ответственности.

«360» связался с близкими двух пострадавших. Они отказались от комментариев, но уточнили, что подростки уже чувствуют себя нормально.