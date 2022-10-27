Компания пьяных украинцев напала на семью россиян во Франции | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 06:25 Компания пьяных украинцев напала на семью россиян во Франции Россиянка рассказала РИА «Новости», как подвыпившие украинцы напали на ее семью во Франции РИА "Новости"

Читать 360tv в

Проживающая во Франции женщина с тройным гражданством пожаловалась, что в курортном городе Довиль на ее семью напала группа нетрезвых украинцев. Главного дебошира не задержали, но приняли заявления. Она рассказала свою историю РИА «Новости».

Сама женщина переехала во Францию 13 лет назад. Она имеет французское, российское и украинское гражданство. К ней из Крыма приехали родители и брат, чтобы отметить день рождения. Они пошли на рыбный рынок в Довиле 13 октября.

Реклама

Напротив прилавков стояли столики, где можно попробовать морепродукты. За одним из них оказалась компания из восьми человек, наполовину мужчин, примерно 40-45 лет. По словам собеседницы агентства, они были пьяны, разговаривали по-русски, пели песни и включали на телефоне музыку. Продавцы просили их вести себя потише, но это не помогало.

Реклама

«Поэтому я подхожу к ним сама и прошу сделать музыку потише. Они на меня начинают наезжать, агрессивно со мной разговаривать. Потом подходит мой папа», — рассказала она.

Он еще раз попросил убавить звук, отказался от предложения решить проблему кулаками и вернулся за свой стол. Сзади к нему подошел мужчина и ударил локтем в нос, началась потасовка. Россиянка вызвала полицию. Компания за соседним столиком притихла, достала украинские паспорта и попросила арестовать «русских агрессоров».

«Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка. Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские», — рассказала она.

Задерживать главного дебошира, который ударил отца, полицейский не стал — нос не сломан, крови нет. Правоохранители уехали, а один из украинцев проследил за тем, куда пошла семья — оказалось, они остановились в одном отеле. Вернувшись в Париж, дочь и отец подали заявления в полицию. Их приняли. Местный врач дал мужчине справку о потере дееспособности на несколько дней.