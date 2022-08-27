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    27 августа 2022, 19:55

    Компания «ПИК» заявила, что ей не принадлежит кран, с которого упал рабочий

    ПИК сообщила, что башенный кран, с которого сорвался рабочий, не принадлежит компании

    Александр Иванов

    Башенный кран, с которого при сборке упал и насмерть разбился рабочий, не принадлежит компании, сообщили в ПИК. По данным застройщика, погибший также не является их сотрудником.

    Nacho A / Unsplash. com

    Представители компании рассказали, что все случилось на их стройплощадке, но монтажом крана занималась подрядная организация. По информации ПИК, причиной гибели человека стало нарушение техники безопасности — рабочий не пристегнулся. Два оставшихся на кране работника соблюли требования и не упали.

    В субботу вечером при сборке башенного крана на пересечении улиц Руставели и Добролюбова в Москве погиб рабочий. Мужчина не удержался и сорвался с высоты 60 метров. Он упал в котлован и скончался от полученных травм. На кране застряли еще два человека. Позже стало известно, что их эвакуировали, их жизни ничто не угрожает.

    Две недели назад в Москве загорелась кабина башенного крана. Пламя быстро распространилось на площади два квадратных метра. На место прибыли пожарные. Они задействовали пожарные стволы, но к тому времени конструкция уже практически выгорела.