Компания «ПИК» заявила, что ей не принадлежит кран, с которого упал рабочий

Башенный кран, с которого при сборке упал и насмерть разбился рабочий, не принадлежит компании, сообщили в ПИК. По данным застройщика, погибший также не является их сотрудником.

Представители компании рассказали, что все случилось на их стройплощадке, но монтажом крана занималась подрядная организация. По информации ПИК, причиной гибели человека стало нарушение техники безопасности — рабочий не пристегнулся. Два оставшихся на кране работника соблюли требования и не упали.

В субботу вечером при сборке башенного крана на пересечении улиц Руставели и Добролюбова в Москве погиб рабочий. Мужчина не удержался и сорвался с высоты 60 метров. Он упал в котлован и скончался от полученных травм. На кране застряли еще два человека. Позже стало известно, что их эвакуировали, их жизни ничто не угрожает.

Две недели назад в Москве загорелась кабина башенного крана. Пламя быстро распространилось на площади два квадратных метра. На место прибыли пожарные. Они задействовали пожарные стволы, но к тому времени конструкция уже практически выгорела.