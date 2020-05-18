    18 мая 2020, 15:02

    Компания петербуржцев изнасиловала девушку

    Анастасия Кременчугская

    Петербуржец вместе с друзьями изнасиловал свою соседку. Сотрудники правоохранительных органов их уже поймали. Об этом сообщило ИА Nation News.

    27-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Инцидент произошел 14 мая в квартире на Ленинском проспекте.

    Пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что сосед, проживающий недалеко от нее, пришел к ней вместе с двумя друзьями. Пока они держали девушку, он совершал действия сексуального характера без ее согласия.

    Женщина была госпитализирована и проходила проверку у врачей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный петербуржец 1996 года рождения.