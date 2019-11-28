Компания-перевозчик из Доминиканы назвала виновника аварии

Автобус в Доминикане, везший туристов в аэропорт, попал в аварию из-за грузовика. Перевозчик заявил, что у ее водителя безупречный стаж. Его действиями в компании гордятся.

Подробности ДТП в Пунта-Кане рассказали в транспортной компании Monumental, которой принадлежит автобус. В его заднюю часть, уточнило издание Listin Diario, врезался идущий по соседней полосе грузовой автомобиль.

Перевозчик уточнил, что движение грузовика было беспорядочным — он перемещался из одной полосы в другую. Водитель автобуса решил объехать его слева и получил удар по задним колесам справа.

Семь пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вылетели в Москву Подробнее

Мужчина, находившийся за рулем пассажирского транспортного средства, имеет безупречный стаж. В компании указали, что он проходил курсы повышения квалификации и неоднократно проверялся на содержание наркотических веществ в организме. Перевозчик обратил внимание, что действия водителя, как показал анализ, предотвратили более серьезные последствия.

Он получил серьезные травмы во время аварии. В тяжелом состоянии мужчину доставили в одну из клиник Санта-Доминго на вертолете.

В Monumental заключили, что вся используемая компанией техника исправна. Она оснащена необходимыми системами безопасности пассажиров и длительное время эксплуатировалась без каких-либо происшествий.

По последним данным, в тяжелом состоянии после ДТП остаются шестеро россиян. У 21 пострадавшего травмы различной степени тяжести. Семеро туристов из России уже вылетели домой.

Столкновение ехавшего в аэропорт автобуса с грузовиком произошло накануне. Транспортное средство с пассажирами опрокинулось. В салоне автобуса было 39 туристов, два гида и водитель. Жертв нет. Туроператором попавших в ДТП россиян был Anex Tour. Они застрахованы в компании ERV.