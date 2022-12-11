Происшествия 11 декабря 2022, 21:48 Компания OBI сообщила о последствиях пожара в магазине в Химках РИА «Новости»

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Компания OBI дала комментарий по поводу пожара, произошедшего в магазине сети в Химках. О деталях произошедшего и о дальнейшей работе магазинов рассказала представитель пресс-службы Ася Дзагурова.

Как отметила представитель пресс-службы, точные причины пожара еще устанавливаются. По предварительной версии, возгорание могло произойти при сварочных работах стороннего подрядчика торгового центра.

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«Ни OBI, ни другие арендаторы не имеют права вести подобные работы самостоятельно, а факт их проведения был согласован с торговым центром заранее. На месте работают пожарные бригады и дежурит скорая помощь, по нашим данным, пожар удалось потушить», — рассказала Дзагурова.

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Ни покупателей, ни сотрудников магазина в помещении не было, поскольку пожар произошел рано утром, до открытия магазина. Первыми возгорание заметили двое сотрудников ЧОПа, которые дежурили на месте.

«Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ, однако, по нашим данным, один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб. Мы соболезнуем семье погибшего и занимаемся расследованием пожара, оказывая помощь следствию. Вопросом компенсации семье погибшего будет заниматься ЧОП, сотрудником которого он являлся. Мы со своей стороны также готовы оказать поддержку», — говорится в заявлении компании.

Всех сотрудников магазина переведут на другие объекты, работы никто не лишится. Также для сотрудников магазина организовали психологическую помощь.

В компании сейчас ведется подсчет причиненного ущерба. Как отметила представитель пресс-службы, все магазины OBI застрахованы. Компания на регулярной основе проводит мероприятия по пожарной безопасности. По результатам последней, проведенной буквально за две недели до происшествия, нареканий не было.

«Мы регулярно, в том числе своими силами, проводим мероприятия по пожарной безопасности на всех наших объектах, последняя состоялась в ноябре этого года, две недели назад. По ее результатам замечаний к пожарной безопасности не возникло», — указано в сообщении.

В OBI назвали безопасность сотрудников и клиентов первым приоритетом, в компании делают все для ее обеспечения.

В Химках приостановлена приемка товара, одна ее часть вернется поставщикам, другую часть распределят по остальным магазинам сети.

«Товарный запас магазина OBI в Химках застрахован, как и других гипермаркетов сети. Все оплаты поставщикам и партнерам осуществляются в штатном режиме», — говорится в сообщении. Магазины компании продолжат работу в штатном режиме.

Чтобы вернуть ранее приобретенный товар клиентам нужно обратиться в любой магазин OBI в Москве. С собой нужно взять кассовый чек и возвращаемый товар.

Представители компании обещают доставить все заказанные товары, сотрудники OBI для этого связываются со всеми, кто оформил доставку из магазина в Химках.