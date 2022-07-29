Компания молодых людей разбилась в Иванове во время поездки на реку

Серьезное ДТП произошло на Силикатной улице в Иванове утром 28 июля. Там разбилась компания молодых людей, которая направлялась на речку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.

За рулем Toyota Corolla находился 22-летний молодой человек. Он не справился с управлением и врезался в столб. В автомобиле ехали еще четыре пассажира, в том числе был 15-летний подросток. Он заработал закрытый вывих бедра, перелом ключицы, ушибы и сотрясение мозга.