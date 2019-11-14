  • Компания молодых людей ограбила мужчину в Петербурге

    14 ноября 2019, 20:12

    Артур Блянихов

    Накануне за помощью к петербургским правоохранителям обратился мужчина, которого избила и ограбила группа молодых людей. Об этом сообщили «Невские новости».

    По словам потерпевшего, на него напали на улице Орджоникидзе. Среди грабителей было трое мужчин и две женщины. Ему прыснули в лицо слезоточивым газом, после чего отобрали барсетку, в которой лежало две тысячи долларов и 30 тысяч рублей.

    После госпитализации пострадавшему диагностировали множественные ссадины, ушибы, а также сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.