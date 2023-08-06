Происшествия 06 августа 2023, 14:26 Компания молодежи в Забайкалье жестоко избила участника СВО, потерявшего в боях ногу Толпа неизвестных в Забайкалье избила инвалида СВО, лишившегося ноги в боях РИА «Новости»

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В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края неизвестные жестоко избили участника СВО, лишившегося ноги во время боевых действий. Об этом сообщил Telegram-канал «РосгVардеец».

Всего злоумышленников было восемь. Два из них пинали инвалида ногами, а остальные шесть, среди которых две девушки, громко подбадривали товарищей.

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Пострадавшего попытался защитить сослуживец, у которого также не было ноги. Поэтому силы оказались неравными. Неизвестные также оскорбляли участников спецоперации, называя их убийцами.

На этом злоумышленники не остановились. Они сорвали и выбросили награды военных, а также повредили машину одного из них.

В региональном управлении МВД сообщили, что причиной нападения стал конфликт в кафе между двумя компаниями. Правоохранители установили личности всех участников и очевидцев произошедшего.

Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести вреда, нанесенного потерпевшему. По факту повреждения автомобиля возбудили уголовное дело.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что обратился к губернатору Забайкальского края Александру Осипову с просьбой разобраться в ситуации. По мнению парламентария, к уголовной ответственности должны привлечь всех участников избиения — и тех, кто бил, и тех, кто оскорблял.

«Да и статью за дискредитацию вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее пьяный сотрудник военкомата избил жену бойца ВСУ в Ужгороде. Правоохранители завели уголовное дело за преднамеренное телесное повреждение.