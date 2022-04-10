Компания из 9 человек на снегоходах провалилась под лед в Югре

Компания из девяти человек на трех снегоходах провалилась под лед реки Оби накануне, 9 апреля, около 21:30. Двух мужчин до сих пор не нашли, сообщила пресс-служба СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По версии следствия, люди пренебрегли правилами безопасности, не учла погодные условия и толщину льда. Компания двигалась по льду протоки Сургутская к острову Раздорный. Среди тех, кто провалился под лед, оказались двое несовершеннолетних. Они и еще пятеро взрослых смогли выбраться, а 36-летний и 46-летний мужчины пропали без вести.

Сургутские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция — четыре года лишения свободы.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — отметили в СУ СК по ХМАО — Югре.

Ранее, 8 апреля, в Пермском крае мужчина спас ребенка, провалившегося под лед. Прохожий вытащил девочку из воды.