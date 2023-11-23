Эксклюзив 23 ноября 2023, 06:51 Комната с ацетоном загорелась на авиадвигателестроительном заводе в Москве Мужчина пострадал при пожаре на авиазаводе в СЗАО Москвы РИА «Новости»

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На северо-западе Москвы в Покровском-Стрешневе произошел пожар. В административно-производственном здании авиадвигателестроительного завода вспыхнул ацетон. Пострадал один человек, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил около шести часов утра. Очевидец рассказал, что в здании по Вишневой улице, 7 загорелась комната с ацетоном.

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Специалисты выехали на место и выяснили, что пожар случился в трехэтажном административно-производственном здании. Очаг возгорания площадью один квадратный метр обнаружили и потушили на втором этаже. Ожоги 90% поверхности тела первой-второй степени получил один человек — 52-летний мужчина. Его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Вспышку и огонь заметили на электроподстанции в Лыткарине. Очевидцы рассказали, что около часа ночи в домах нескольких населенных пунктов поблизости отключилось электричество. Спустя время свет в дома вернули.