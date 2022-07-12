«Комната, где привязывают». Подросток при странных обстоятельствах умер в доме инвалидов под Челябинском

В детском доме инвалидов Троицка Челябинской области умер 16-летний подросток, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия. Общественники, к которым обратилась мать парня, обвиняют персонал в жестоком обращении с детьми.

Тело нашли вечером 7 июля. Как заявили в региональном Минсоцразвития со ссылкой на руководителя дома инвалидов Инну Ефименко, перед сном подросток не жаловался на самочувствие.

«В отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными», — гласит официальное заявление министерства.

Специалисты проверили судмедэкспертизу тела. Следователи также просматривают записи с камер видеонаблюдения. Обстоятельства гибели парня продолжают расследовать. По результатам примут процессуальное решение.

Проверку также организовала прокуратура Челябинской области. Она оценит, соблюдали ли в учреждении требования законодательства по содержанию воспитанников и обеспечению их безопасного пребывания.

Источник фото: РИА «Новости»

«Волшебные палочки»

Мать умершего подростка обратилась за помощью к общественникам. Представитель благотворительной организации «Открытая среда», помогающей детям и взрослым с аутизмом, Анна Малова написала в соцсетях, что за несколько недель до смерти парень признался матери: в доме инвалида «есть комната, в которой привязывают в качестве наказания».

«Он сказал, что это „секрет фирмы“ и няни запрещают говорить родителям, как и про „волшебные палочки“, которыми „бьют по пяточкам“ тех, кто не засыпает в отбой», — добавила Малова.

Она отметила, что внезапную смерть констатировали в 21:30 и заявили, что няня нашла подростка мертвым, проверяя, все ли спят, в то время как обход в доме инвалидов проходит стабильно в 22:00.

Общественница добавила, что тип расстройства, который был у парня, требовал постоянного наблюдения в специализированном учреждении, но мать постоянно приезжала, покупала лекарства и угощения, возила сына к врачам и при первой возможности забирала домой.

Анна Малова сообщила, что в свидетельстве о смерти, которое выдали матери умершего, причина смерти указана как неизвестная. Волонтеры намерены добиваться уголовного дела.