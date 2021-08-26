В Магнитогорске пенсионер в поселке Западный умер из-за переживаний после того, как коммунальщики оставили возле его дома «красную метку». Об этом со ссылкой на местный паблик сообщил РЕН ТВ.

Управляющая компания решила выбивать из жителей поселка долги за ЖКУ, выставляя рядом с их домами красные железобетонные блоки с надписью «Мои доходы не позволяют оплачивать коммуналку». И местный житель, увидев такую «красную метку» возле своего жилища, начал сильно переживать. Он даже не понял, чего от него хотят, и отказался платить за навязанные услуги.

Дочь пенсионера решила вопрос за него и погасила задолженность. Однако ее отца это не утешило. От моральных переживаний он скончался, не пережив такого позора перед соседями.

Полицейские уже проводят проверку.

Злоумышленники ранее начали запугивать россиян снижением размера их пенсии в случае, если они не погасят «задолженность» перед мошенниками.

Ранее сообщалось, что в 2021 году количество россиян с долгами за коммунальные услуги увеличилось на 20%.