Коммунальщики устроили массовую драку в Москве

Массовая драка произошла на улице Машкова в Басманном районе Москвы. Об этом сообщили в официальном Теlеgrаm-канале прокуратуры.

К посту на канале прикреплена минутная видеозапись, на которой видно, как несколько человек в рабочей форме дерутся друг с другом, нанося удары как руками, так и специальным инвентарем для уборки снега.

Потасовка продолжалась, по всей видимости, несколько минут, а в момент, попавший в кадр, была особенно активной. Причины произошедшего в сообщении ведомства на данный момент официально не уточнили.

В Telegram-канале Mash опубликовали предположение, что драка произошла из-за поведения рабочих, которые чистили крышу дома от снега и сбрасывали его на дорогу, только что очищенную от сугробов дворниками. Убирающим двор не понравились такие действия, и они решили выяснить отношения с помощью кулаков. Внимание полиции к случившемуся привлекли жители квартала.

Что стало истиной причиной агрессивного поведения группы людей в униформе, сейчас предстоит выяснить правоохранителям.