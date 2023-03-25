Происшествия 25 марта 2023, 12:20 Коммунальщики Пушкино ликвидировали сброс сточных вод в реку Серебрянка Константин Гергая

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Коммунальные службы ликвидировали сброс сточных вод в реку Серебрянка. Авария произошла в микрорайоне Инессы Арманд в Пушкино на переходе через реку Серебрянка.

Местные жители пожаловались на неприятный запах. Специалисты выехали на место и своевременно провели аварийно-восстановительные работы коллектора диаметром 800 миллиметров. Объект используется с 1968 года. С того времени он полностью износился.

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«Для предотвращения загрязнения реки Серебрянка сточными водами было принято решение проложить временный переход через реку», — пояснил замгендиректора по филиалу «Пушкинский» МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» Константин Грищенко.

Аварию устранили вечером 24 марта. Также в работах поучаствовали специалисты подрядной организации ООО «Теплоинжстрой» и Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.

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