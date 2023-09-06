Происшествия 06 сентября 2023, 19:27 Коммунальщик нашел гранату на территории детсада в Луганске ТАСС: в Луганске на территории детского сада нашли гранату unsplash.com

Читать 360tv в

Сотрудник коммунальной службы нашел гранату на территории детского сада в Луганске. Об этом ТАСС сообщили в военной комендатуре ЛНР.

Боеприпас находился в канализационном люке. Коммунальщик обнаружил гранату во время выполнения работ. Из детсада эвакуировали 25 детей и девять сотрудников. Военная комендатура Луганской Народной Республики устанавливает причастных к этому.

Реклама

«Сотрудники МВД изъяли гранату РГД-5 без запала», — отметили в ведомстве.

Накануне при обстреле Донецка со стороны ВСУ один из снарядов попал в детский сад, расположенный на Зоологической улице. Позже стало известно, что повреждения также получило здание дошкольного образовательного учреждения на Зуевской улице, сообщил RT.