Происшествия 30 ноября 2022, 13:56 Коммунальная служба выплатит пенсионерке из Екатеринбурга 70 тыс рублей за сломанную руку

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В Екатеринбурге суд обязал местную коммунальную службу выплатить пенсионерке 70 тысяч рублей, которая сломала руку, поскользнувшись на тротуаре. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

Инцидент произошел на тротуаре у перекрестка улиц Бородина и Грибоедова 1 декабря 2021 года. После того, как пострадавшая оправилась от травмы, она подала заявление в суд. Компания-ответчик отказалась выплачивать компенсацию, сославшись на то, что женщина получила травму на работе днем ранее.

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Свердловский областной суд оставил решение в силе, несмотря на его обжалование ответчиком.

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