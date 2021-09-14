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    14 сентября 2021, 16:32

    Коммунальная квартира загорелась на улице Жени Егоровой в Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    Пожар произошел в ночь на 14 сентября в Выборгском районе Санкт-Петербурга на улице Жени Егоровой. Там загорелось бытовое помещение в 12-комнатной коммунальной квартире. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

    На место происшествия незамедлительно выехали 15 сотрудников службы и три спецмашины. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Спасателям понадобился практически час, чтобы ликвидировать огонь.

    О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.