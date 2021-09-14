Коммунальная квартира загорелась на улице Жени Егоровой в Петербурге

Пожар произошел в ночь на 14 сентября в Выборгском районе Санкт-Петербурга на улице Жени Егоровой. Там загорелось бытовое помещение в 12-комнатной коммунальной квартире. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

На место происшествия незамедлительно выехали 15 сотрудников службы и три спецмашины. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Спасателям понадобился практически час, чтобы ликвидировать огонь. О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.