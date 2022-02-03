Коммунальная авария произошла на улице Козлова в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Козлова прорвало трубу, после чего дорогу затопило горячей водой. Об этом написала «Политика Сегодня».

Пользователи соцсетей поделились кадрами в места коммунальной аварии. Кипятком залило участок дороги от проспекта Ветеранов в сторону улицы Солдата Корзуна.

По данным издания, на проспекте Ветеранов идет строительство и демонтаж водопроводной сети. Отмечается, что основная работа подошла к концу, но это не помешало прорыву.