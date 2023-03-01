01 марта 2023, 17:09
Коммунальная авария оставила без горячей воды жителей Приморского района Петербурга
В Санкт-Петербурге из-за коммунальной аварии жители Приморского района остались без горячего водоснабжения. Об этом написала «Политика Сегодня».
По данным издания, у одного из домов на проспекте Сизова прорвало трубу. В результате горячей воды нет в 74 зданиях, в частности в 44 жилых домах.
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«По нормативам на ремонт сети отводится 20 часов, но теплоэнергетики делают все, чтобы справиться раньше», — уточнили представители ГУП «ТЭК СПб».
Санкт-Петербург
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