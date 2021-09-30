«Коммерсант»: материалы о стрельбе возле школы в Москве переданы в СКР

Полиция передала в Следственный комитет России (СКР) материалы о происшествии со стрельбой возле школы № 1374 на северо-западе Москвы, сообщил «Коммерсант». Мужчина стрелял в воздух из травматического пистолета, чтобы припугнуть обидчиков своей дочери. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Поводом для произошедшего, как указано в материале, стали высказывания старшеклассницы в адрес трех других сверстниц, которые встречаются со взрослыми мужчинами из Чечни, Киргизии и Калмыкии. Девушки рассказали об этом своим ухажерам, и они подловили старшеклассницу возле школы.

Мужчины окружили несовершеннолетнюю, и стали толкать и оскорблять ее. Девушка смогла убежать. Дома она рассказала все отцу, и он отправился поговорить с обидчиками дочери. Разговор быстро перешел в новые оскорбления и рукоприкладство. Тогда отец дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Все произошло возле школы, на место оперативно прибыли сотрудники правопорядка. Вначале с участниками происшествия разбиралась полиция Северо-Восточного округа Москвы.

Полицейские пришли к выводу, что в действиях отца старшеклассницы не было состава преступления, а вот у напавших на него он может и присутствовать. Как указано в материале, эти молодые люди состояли со школьницами в интимных отношениях.

Сейчас с ними разбирается Следственный комитет, но пока в рамках проверки. При этом отмечается, что она может привести к уголовному расследованию. Сами молодые люди заявляют, что не нападали на школьницу и ее отца, а это он стал стрелять по неизвестной причине. Однако, все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, поэтому полностью оправдаться им будет сложно.

Мужчине же, который устроил стрельбу возле здания школы в Москве, чтобы припугнуть обидчиков своей дочери, может грозить условный срок, считает адвокат по уголовным делам Максим Калинов. В беседе с «360» он пояснил, что отцу школьницы могут, скорее всего, вменить статью о хулиганстве, то есть 213 статью Уголовного кодекса.