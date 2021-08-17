Комиссию по расследованию причин крушения Ил-112В возглавит замглавы Минпромторга

Потерпевший крушение самолет Ил-112В состоял в реестре экспериментальной авиации Министерства промышленности и торговли. Комиссию по расследованию причин аварии возглавит заместитель главы ведомства Олег Бочаров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что представители Минпромторга уже выехали на место крушения борта.

«Комиссию по выяснению причин происшествия, которая в подобных случаях создается профильным ведомством, возглавит заместитель министра Олег Бочаров», — заявили в Минпромторге.

Опытный образец нового легкого транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в районе аэродрома Кубинка при заходе на посадку.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что на борту находились летчик-испытатель и Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

В ОАК подчеркнули, что судьба экипажа на данный момент неизвестна. На месте идут спасательные работы.

Самолет Ил-112В прибыл в Подмосковье с Воронежского авиастроительного завода для участия в Международном форуме «Армия-2021». «360» ведет прямую трансляцию с места крушения.