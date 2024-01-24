Происшествия 24 января 2024, 13:01 Комиссия ВКС установит причины крушения Ил-76 в Белгородской области Минобороны РФ: к месту падения Ил-76 под Белгородом вылетала комиссия ВКС

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К месту падения самолета Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия Военно-космических сил России, чтобы установить причины катастрофы. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ написало РИА «Новости».

«На место ЧП вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы», — сообщило министерство.

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Транспортный самолет упал при выполнении планового полета. На борту судна находились 65 пленных военных ВСУ, которых перевозили для обмена, члены экипажа и сопровождающие. По предварительным данным, никто не выжил. В распоряжении «360» оказалось видео с места крушения авиасудна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в происшествии будут разбираться. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выехал к месту ЧП в Корочанском районе. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.