Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва его машины | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:14)

Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва его машины

Коменданта Бердянска госпитализировали в тяжелом состоянии после теракта в городе

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Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва его машины в центре города, сообщили в мэрии. Там добавили, что медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Днем 6 сентября в центре Бердянска взорвали автомобиль городского коменданта Артема Бардина.

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«В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска.

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На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По данным городских властей, за взрывом стоят «террористы киевского режима».

В конце августа возле оздоровительного центра «Криворожский горняк» в Бердянске взорвалась машина замначальника местного ГАИ Александра Колесникова. От полученных травм он скончался.

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