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    09 августа 2022, 12:13

    Комбайнер скончался во время полевых работ в Волгоградской области

    Оксана Лавнюженко

    В Еланском районе Волгоградской области во время полевых работ скончался 46-летний комбайнер. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

    Мужчина работал на сельхозугодьях недалеко от хутора Родинское.

    «Во время уборки поля на комбайне местному жителю стало плохо, и он в присутствии очевидцев выпал из комбайна, а затем стал терять сознание. Очевидцы погрузили мужчину в автомобиль и повезли в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

    По дороге в медицинское учреждение мужчина умер. По словам медиков, у него мог случится сердечный приступ, который спровоцировала жара.