09 августа 2022, 12:13
Комбайнер скончался во время полевых работ в Волгоградской области
В Еланском районе Волгоградской области во время полевых работ скончался 46-летний комбайнер. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Мужчина работал на сельхозугодьях недалеко от хутора Родинское.
«Во время уборки поля на комбайне местному жителю стало плохо, и он в присутствии очевидцев выпал из комбайна, а затем стал терять сознание. Очевидцы погрузили мужчину в автомобиль и повезли в больницу», — говорится в сообщении ведомства.
По дороге в медицинское учреждение мужчина умер. По словам медиков, у него мог случится сердечный приступ, который спровоцировала жара.