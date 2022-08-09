Комбайнер скончался во время полевых работ в Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области во время полевых работ скончался 46-летний комбайнер. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Мужчина работал на сельхозугодьях недалеко от хутора Родинское.

«Во время уборки поля на комбайне местному жителю стало плохо, и он в присутствии очевидцев выпал из комбайна, а затем стал терять сознание. Очевидцы погрузили мужчину в автомобиль и повезли в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По дороге в медицинское учреждение мужчина умер. По словам медиков, у него мог случится сердечный приступ, который спровоцировала жара.