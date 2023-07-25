Происшествия 25 июля 2023, 23:08 Комбайнер из Белгородской области наехал на мину «Лепесток» Shot: комбайнер случайно наехал на противопехотную мину «Лепесток» в Белгородской области YouTube

Читать 360tv в

Водитель комбайна из села Черемошного в Белгородской области случайно наехал на противопехотную мину «Лепесток» во время сельскохозяйственных работ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина работал в поле, когда вдруг услышал взрыв. Он вышел из комбайна и увидел, что наехал на мину. Ни комбайнер, ни его машина не пострадали, а вот мину, хоть и случайно, удалось таким образом обезвредить.

Реклама

После взрыва рабочий сообщил об этом полицейским и продолжил трудиться.

Мину «Лепесток» изначально создали для деморализации пехоты противника. Они редко убивают, но, наступив на такой «лепесток», человек лишается ступни или конечности целиком.

В июне шестилетняя девочка из ДНР погибла, подорвавшись на такой мине. Она лежала в траве во дворе ее дома. За день до этого ВСУ двое суток обстреливали этот населенный пункт минами, которые спускали на парашютах.