Комбайн подорвался в Ростовской области

В Ростовской области в хуторе Нижнекривский во время жатвы взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. Он оказался прямо под днищем комбайна. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на представителя местной администрации.

Полевые работы сразу же прекратились, а на место взрыва вызвали экспертов-криминалистов и саперов.

«В ночное время суток трудно было определить, какие повреждения получила техника. К счастью, в результате взрыва никто из людей не пострадал. Механизатор отделался легким испугом», — сообщил представитель администрации района.

Подобный инцидент в этом районе зафиксирован впервые. Ранее здесь не находили военных боеприпасов.