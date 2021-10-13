Комбайн подорвался на мине в Ростовской области

Мина времен Великой Отечественной войны взорвалась под комбайном в Ростовской области во время уборки урожая. Водитель сельскохозяйственной техники не пострадал, сообщило издание «Тихий Дон».

Издание ссылается на информацию, полученную в местном управлении полиции.

Взрыв произошел вечером 12 октября. На поле в Шолоховском районе Ростовской области работали пять комбайнов. Они убирали подсолнечник. После уборки 40 гектаров урожая раздался взрыв.

Под задней частью комбайна разорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Водитель не пострадал, а вот техника получила серьезный урон. На место происшествия выехали полицейские. Они оцепили место взрыва, а также передали информацию в в воинскую часть города Каменска-Шахтинского. Саперы должны обследовать поле у хутора Нижнекривского.

Два поисковика погибли в результате взрыва бомбы времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области 6 мая. Жертвами снаряда стал взрослый мужчина и 15-летний подросток. Снаряд сдетонировал на высоте «Огуречная».