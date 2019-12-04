Команды КВН застряли в аэропорту Тюмени

По информации пресс-службы аэровокзала, следующий вылет планируется на ближайшее время.

«Ориентировочно отправление борта компании „Азимут“ назначено на 11:00, „Победы“ — на 11:10», — заявила пресс-служба.

Издание также сообщило, что оставшихся в Рощино пассажиров удивила высокая стоимость товаров.

«Цены здесь конские, 200 грамм наггетсов и стакан пива стоят 500 рублей», — уточнил на личной странице в Instagram Михаил Видишев из омской команды КВН «Концерт».

По его словам, в аэропорту Тюмени остались две другие команды КВН — «На пределе» и «ВВ». Видишев пояснил, что их судно несколько часов летало над Омском. Но видимость лишь ухудшилась до 50 метров, поэтому самолет вернулся в Тюмень.