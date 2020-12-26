26 декабря 2020, 00:03
Командование подтвердило непроизвольный выстрел орудия под Псковом
В одной из дислоцированных в Пскове воинских частей произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командование Псковского гарнизона.
Там уточнили, что выстрел произошел в минувший четверг, 24 декабря, во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин.
Выпущенная болванка без взрывчатого вещества упала на нежилое здание на окраине города. В результате выстрела никто не пострадал.
Сейчас командование воинской части вместе с правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства, которые привели к непроизвольному выстрелу боевого орудия.