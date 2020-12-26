Командование подтвердило непроизвольный выстрел орудия под Псковом

Там уточнили, что выстрел произошел в минувший четверг, 24 декабря, во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин.

Выпущенная болванка без взрывчатого вещества упала на нежилое здание на окраине города. В результате выстрела никто не пострадал.

Сейчас командование воинской части вместе с правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства, которые привели к непроизвольному выстрелу боевого орудия.